'20 Temmuz darbecisi bizi tahrik etmek istiyor'

Erdoğan, “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın” diyerek hem yargıya hem Kılıçdaroğlu’na mesaj göndermişti.





Dördüncü gününde yürüyüşe başlamadan önce açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu sözlerine “Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar. Bizi tahrik etmek istiyorlar” diye yanıt verdi.





Erdoğan için isim vermeden ’20 Temmuz darbecisi’ ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Biz bu ülkede darbecilerin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bizim ülkemizde adalet var diyemiyorlar. Onlar da biliyorlar ki adalet yok” dedi.





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Kılıçdaroğlu: "Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yok. Adalet, adalet, adalet. Biz dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz"

