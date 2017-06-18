Samanyolu Haber /Gündem / '20 Temmuz darbecisi bizi tahrik etmek istiyor' /18 Haziran 2017 14:14

'20 Temmuz darbecisi bizi tahrik etmek istiyor'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanları darbecilerle bir tutan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ’20 Temmuz darbecisi’ diyerek, kendilerinin yargıyla tehdit edildiğini söyledi.

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Erdoğan,  “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın” diyerek hem yargıya hem Kılıçdaroğlu’na mesaj göndermişti.

Dördüncü gününde yürüyüşe başlamadan önce açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu sözlerine “Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar. Bizi tahrik etmek istiyorlar” diye yanıt verdi.

Erdoğan için isim vermeden ’20 Temmuz darbecisi’ ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Biz bu ülkede darbecilerin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bizim ülkemizde adalet var diyemiyorlar. Onlar da biliyorlar ki adalet yok” dedi.

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Kılıçdaroğlu: "Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yok. Adalet, adalet, adalet. Biz dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz"
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