Samanyolu Haber /Gündem / 20 bin lira maaş askerlik yok! /08 Şubat 2017 19:10

20 bin lira maaş askerlik yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da 36. kez topladığı muhtarlara 'başkanlık sistemi' için talimat verip, 'evet' oyu için çalışmalarını istedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da 36. kez topladığı muhtarlara 'başkanlık sistemi' için talimat verip, 'evet' oyu için çalışmalarını istedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara 'başkanlık sistemi' anayasasının getirdiklerini anlatıp, teklifin kabul edilmesi halinde milletvekili seçilme yaşının 18'e düşeceğini anlattı. 

Erdoğan, "18 yaşındaki genç eğer seçilme hakkını kazanıyorsa benim milletim de onu parlamentoya gönderir. 'Askerlik' diyorlar. Bunları tutarsın askerlikten muaf tutarsın. Tecil demiyorum bak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın o açıklaması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bazı paylaşımları şöyle:








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