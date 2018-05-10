20 aydır tutuklu olan Zaman Gazetesi yazarı Ali Ünal yine tahliye edilmedi..

17 köşe yazısı sebebiyle 20 ayı aşkın süredir tutuklu olan Zaman Gazetesi eski yazarı Ali Ünal yine tahliye edilmedi... Duruşmada savunmasını yapan Ünal için mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 18 Temmuz 2018’de görülecek. Ünal “darbe” ve “terör örgütü yöneticiliği” suçlamalarıyla yargılanıyor. Delil olarak ise Ünal’ın 2011-2012 yılları arası yazdığı 17 köşe yazısı gösteriliyor.





Mahkeme bir sonraki duruşmaya Nurettin Veren ve Hasan Polat’ın tanık olarak talimatla dinlenilmesine de karar verdi.









Ali Ünal’ın yargılandığı 3. duruşma Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmada dosyaya savcılık tarafından Nurettin Veren’in Yeni Akit’te yayımlanan iki köşe yazısı ve Akşam gazetesinde çıkan bir haber eklendi.





Mahkeme başkanı İstanbul’da Ali Ünal hakkında gizli yürütülen bir soruşturma açıldığını belirterek dosyanın Uşak 2. ACM’ye gönderilmesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılacağını söyledi.





Duruşmada Ali Ünal söz aldı:





“HSK’nın kendisine sorulmadan tahliye kararı verilmemesi yönünde hâkimler üzerinde baskısı var. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın basına yansıyan açıklamaları da bunu doğruluyor. İddianamede yer alan 17 yazı nedeniyle yargılanıyorum. Bu yazıların 11’i 2011-2012 yıllarına ait ve suçlamalarla alakası yok. 17 Aralık 2013’e kadar hükümetle F… diye adlandırılan yapı iç içeydi, birlikte hareket ediyordu. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan Türkçe Olimpiyatları’nda Fethullah Gülen’i “bitsin bu hasret” diyerek Türkiye’ye çağırmıştı. İktidar medyası da destekliyordu. İktidarın bu muazzam desteği dururken benim haftada bir yazı yazarak darbeye teşebbüs ettiğimin iddia edilmesi kabul edilemez.





“İddianamede Erdoğan’ı eleştiren yazılar yazdığım söyleniyor. Ben Erdoğan’ı iktidara geldiği 2002 yılından beri gerektiği zamanlarda eleştirmişimdir. Benim elebaşılarından biri olduğum iddia edilen yapının en büyük destekçilerinden biri siyasi iktidar olmuştur. Hükümetin 17-25 Aralık’a kadar hiçbir tepkisi olmamıştır. Onlar hiçbir eleştiri yapmamışken benim tavrım mı suç sayılıyor? Ergenekon ve Balyoz gibi davaları desteklediğim söyleniyor. Benim bu davaları açıkça destekleyen hiçbir yazım olmamıştır. Ergenekon ve Balyoz davalarının en büyük destekçisi iktidar olmuştur, bunu kamuoyu da böyle bilmektedir. 50 yıllık bir örgüt olduğu ve bu örgütün darbeye teşebbüs ettiği söyleniyor. O zaman bu örgüte 50 yıldır destek veren siyasiler, bakanlar yargılanmalı.”





Mahkeme başkanı Ali Ünal’ı daha önceki savunmasında söylediklerini tekrar ettiğini söyleyerek sözlerini toparlaması için uyardı.





Ünal devam etti: “Benim 15 Temmuz’u 5 yıl öncesinden bildiğim ve yazılarımla yönlendirdiğim iddia ediliyor. O halde neden 5 yıl önce hakkımda bir soruşturma açılmadı? Benim talimat aldığım söyleniyor. Bunu ispat eden bir belge var mıdır? Soyut söylemlerle suçlanıyorum. Tutuklu bulunmamı gerektiren hiçbir delil yoktur. Hiçbir örgüte yöneticilik yapmadım. Arkanızda “Adalet Mülkün Temelidir” yazıyor. Ben orada yazan ifadeye güveniyorum. Beraatimi talep ediyorum.”





Ali Ünal’ın avukatı Ayşe Sueda Ünal söz aldı:





“Nurettin Veren ve Akşam gazetesinin haberinde adı geçen Hasan Polat’ın tanık olarak dinlenilmesini talep ediyoruz.”





Ali Ünal devam etti:





“Nurettin Veren Fethullah Gülen’i dava etmek istedi, beni de şahit gösterdi. Ben tanıklık etmek istemeyince bana husumet beslemeye başladı.”





Duruşmada Ali Ünal üzerinde ele geçirilen ve daha sonra iade edilen cep telefonunun IMEI numarası mahkemece Av. Ünal’dan talep edildi. Telefonun taşınma sırasında kaybolduğunu belirten Av. Ünal,





“Bu telefon 16 ay boyunca güvenlik güçlerinin elindeydi. Neden IMEI numarası o zaman alınmadı? Müvekkilim 17 yazısından dolayı yargılanıyor. Bu yazılar fikirlerini beyan ettiği yazılardır. Hakkında somut hiçbir suçlama yoktur. Müvekkilim gazetecidir. İfadenin yargılanması kabul edilemez. Hiçbir örgütün üyesi olmayan müvekkilim örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor.”





Mahkeme Ali Ünal’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 18 Temmuz 2018’de görülecek.