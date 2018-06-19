2 yılda 552 kütüphane kapatan AKP, kütüphane açmayı vadediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıl yıl ülkedeki kütüphane ve üye sayısını açıkladı. Buna göre ülkede 2014’te 1’i milli, 1121’i halk, 559’u üniversite ve 27 bin 948’i eğitim kurumu olmak üzere toplam 29 bin 629 kütüphane vardı. 2015’te bu sayı 107, 2016’da ise 445 azaldı.





Sözcü’nün haberinde TÜİK’e göre, toplam kütüphane sayısı 28 bin 970’e düştü. Kütüphanelere kayıtlı olan üye sayısında artış, ancak gidenlerde düşüş var. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 2016’da, 2015 yılına göre yüzde 24.1 artarak 1 milyon 697 bin 90 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1.1 azalarak 23 milyon 266 bin 599 oldu. Kütüphanelerdeki materyal sayısı ise 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 2.7 azaldı.