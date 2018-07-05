Samanyolu Haber /Gündem / 2 yıl sonra tahliye /05 Temmuz 2018 21:10

2 yıl sonra tahliye

Kız öğrenci yurdunda müdürelik yaptığı için tanık ifadeleriyle 23 aydır tutuklu yargılanan Yasemin Merdan, dün görülen duruşmada tahliye edildi.

SHABER3.COM

Kız öğrenci yurdunda müdürelik yaptığı için tanık ifadeleriyle 23 aydır tutuklu yargılanan Yasemin Merdan, dün görülen duruşmada tahliye edildi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 3 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınan Yasemin Merdan 5 Ağustos tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Merdan, 15 ay çıkarılmadan tutuklu kaldı ve yaklaşık 2 yıl sonra delil yetersizliği dolayısıyla tahliye edildi. Yasemin Merdan’ın 2 yaşında Mahir adında bir bebeği vardı. Tahliye kararının ardından 2 yıldır annesinden ayrı olan Mahir bebek annesine kavuşmuş oldu. 
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