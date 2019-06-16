2 milyon kişi sokağa indi

Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Carrie Lam, sokak protestolarına yol açan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran kanuni düzenlemeye dair halktan özür diledi.





Tasarının tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam'ın istifası talepleriyle bugün yapılan protesto gösterilerine muhaliflerin iddiasına göre 2 milyon kişi katıldı.





HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ





Lam yayımladığı bildiride, hükümetin yasal düzenleme çalışmasının toplum içinde karışıklığa yol açtığını kabul ederek, Hong Kong halkından özür diledi.







Açıklamada, Hong Kong yönetiminin bu düzenlemeyle ilgili çalışmalarındaki bazı eksikliklerin halk arasında hayal kırıklığı ve üzüntüye yol açtığı vurgulanarak, bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sunacak ve geliştirecek eleştirilere açık olunduğu kaydedildi.





ŞÜPHELİLERİN İADESİ KANUN TASARISI





Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran kanun tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.





Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.





Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.





Tasarının tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam'ın istifası talepleriyle bugün yapılan protesto gösterilerine muhaliflerin iddiasına göre 2 milyon kişi katıldı.







2 MİLYON KİŞİ SOKAĞA İNDİ





Muhalifler, kanunun çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.





Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Lam dün basın toplantısında tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, kanuni düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu.





Tasarının tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam'ın istifası talepleriyle bugün yapılan protesto gösterilerine muhaliflerin iddiasına göre 2 milyon kişi katıldı.