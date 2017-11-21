'2 milyar para harcanmış, 300 çalışanı var, taliplisi yok'

Hürriyet gazetesinin sorularını cevaplayan yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna şunları söyledi:





“İlk gelen bilgilere göre 2 milyar civarında para harcanmış. Farklı işler, farklı birimler tarafından yapılmış. Ne kadarı nereden yapılmış onların topluca rakamları geldi ama daha da hesap devam ediyor. Melih Bey sağ olsun Ankara’ya turist gelsin, hareket olsun, ticaret olsun diye düşünüp böyle bir çalışmaya girdi. İşletme sorunları da aslında öngörülmüş ama şu an net bir tablo yok. Bazı oyuncaklar farklı ülkelerden gelmiş, gelecek işletmeci bunu biliyor mu, bilmiyor mu belirsiz. En azından alacak işletmecisi daha iyi bilirdi. ‘Şu marka daha iyidir, şu daha dayanıklıdır’ diyebilirdi.





