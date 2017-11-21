Samanyolu Haber /Gündem / '2 milyar para harcanmış, 300 çalışanı var, taliplisi yok' /21 Kasım 2017 12:57

'2 milyar para harcanmış, 300 çalışanı var, taliplisi yok'

Melih Gökçek'in dev projesi Ankapark'la ilgili soruları yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu proje için 2 milyar civarında para harcandığını hatırlatarak, ''Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız'' dedi

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Hürriyet gazetesinin sorularını cevaplayan yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna şunları söyledi:

“İlk gelen bilgilere göre 2 milyar civarında para harcanmış. Farklı işler, farklı birimler tarafından yapılmış. Ne kadarı nereden yapılmış onların topluca rakamları geldi ama daha da hesap devam ediyor. Melih Bey sağ olsun Ankara’ya turist gelsin, hareket olsun, ticaret olsun diye düşünüp böyle bir çalışmaya girdi. İşletme sorunları da aslında öngörülmüş ama şu an net bir tablo yok. Bazı oyuncaklar farklı ülkelerden gelmiş, gelecek işletmeci bunu biliyor mu, bilmiyor mu belirsiz. En azından alacak işletmecisi daha iyi bilirdi. ‘Şu marka daha iyidir, şu daha dayanıklıdır’ diyebilirdi.

"Millete sorarız, onu uygularız"

Bazı mallar Çin’den gelmiş, bazıları İtalya’dan gelmiş. Farklı imalatlardan dolayı tek elden yapılmamasının nedeni de bu galiba. Hadi bitirdik diyelim, asıl soru kim işletecek. Şu anda 300 personel çalışıyor. Faaliyete geçtiği zaman bu rakamın en az 10 katına çıkması gerek. Melih Bey de işletmecilerle ilgili bir takım görüşmeleri olduğunu söylüyordu. Şu an için bir şey görünmüyor. Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız. Millet ne karar verirse ben ona evet derim. En iyisini ben biliyorum diye bir yaklaşımımız yok. Ben bir şey yaptım millet de bunu beğensin gibi bir şey uymaz.''
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