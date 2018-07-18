Samanyolu Haber /Gündem / 2. el pazarında bedelli patlaması: 'Bedelli için satılık' /18 Temmuz 2018 08:36

2. el pazarında bedelli patlaması: 'Bedelli için satılık'

Bedelli askerlik ile ilgili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından internette araba satış ilanları da bir anda patladı.

SHABER3.COM

Bedelli askerlikle ilgili haberler art arda geliyor. 25 gün olarak öngörülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıkarken ücretin ise 15 bin TL olacağı konuşuluyor.

Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde de satılık araba ilanlarının bir anda arttığı görülüyor.

 "BEDELLİ ASKERLİKTEN DOLAYI SATILIK"

 Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, 15 bin TL olacağı konuşulan 'bedel' için 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araçlarını satışa çıkarmaya başladı bile.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2. el pazarında bedelli patlaması: 'Bedelli için satılık' Sonraki Haber >>

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:08:52