Samanyolu Haber /Teknoloji / 2 bin 537 derecelik yeni bir gezegen keşfedildi /03 Ağustos 2019 17:40

2 bin 537 derecelik yeni bir gezegen keşfedildi

Ağır metallerden oluşan bir öte gezegen keşfedildi: Gezegenin üst katmanı 2 bin 537 derece.Hubble uzay teleskobu, Dünya’ya 900 ışık yılı uzaklıkta WASP-121 sisteminde yeni bir gezegen keşfetti.

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WASP-121b olarak adlandırılan gezegenin, Güneş’ten daha büyük ve daha parlak bir yıldızın yörüngesinde döndüğü, yıldızına tehlikeli biçimde yakın olması sebebiyle, atmosferinin üst katmanında sıcaklığın 2 bin 537 dereceye ulaştığı belirtildi.

Bu ısının, bilinen gezegen atmosferlerindeki sıcaklığın yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekilirken, yıldızın, gezegenin atmosferinin üst katmanını mor ötesi ışın sağanağına tutmasının, magnezyum ve gaz halindeki demirin uzay boşluğuna yayılmasına yol açtığı kaydedildi. Yıldızıyla neredeyse kucaklaşacak mesafede bulunmasının, gezegenin, yıldızın çekim gücüyle parçalanmanın eşiğinde olduğu anlamına geldiği, bu çekim gücünün gezegenin şeklinin bir futbol topuna benzemesine neden olduğu ifade edildi.
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