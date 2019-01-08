Samanyolu Haber /Gündem / 2.5 milyar tweet attık, %59'u negatif /08 Ocak 2019 03:46

2.5 milyar tweet attık, %59'u negatif

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi yapan Adba International’ın araştırmasına göre 2018’de Türkiye’de Twitter üzerinde yaklaşık 2.5 milyar paylaşım gerçekleştirildi.

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The Brand Age Dergisi için yapılan araştırmada 1 Ocak-20 Aralık 2018 tarihleri arasındaki Twitter paylaşımları incelendi.

Buna göre bir yılda toplam 2 milyar 594 milyon 748 bim 212 paylaşım yapıldı. Bu da ortalama 7 milyon 108 bin 899 paylaşım anlamına geliyor. Paylaşımların yüzde 59'u negatif, yüzde 41'i pozitifti.

ETKİLEŞİMDE İLK SIRADA YANAL

Diken'in haberine göre geçen yıl en çok etkileşim alan paylaşım, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından attığı tweet oldu. Bu paylaşımı 257 binden fazla kişi beğendi, 139 binden fazla kişi yeniden paylaştı.

En çok etkileşim alan Twitter hesabı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hesabı oldu. Bu hesap bir yılda 43 milyon etkileşim aldı.

Geçen yıl en çok kullanılan etiket 11 milyon paylaşımla ‘#EmeklilikteYaşaTakılanlar' olarak kayda geçti.

Kullanıcılar, en çok ‘sevinç gözyaşı döken' emojiyi kullandı. Bu emojinin toplamdaki payı yüzde 46 oldu.

İstanbul'da yaşayan kullanıcılar yıl boyunca yaptıkları 397 milyon paylaşımla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 58 milyonla Ankara, 57 milyonla İzmir takip etti.

Geçen yıl en çok konuşulan kelimeler ‘değil', ‘olsun', ‘güzel', ‘Allah' ve ‘sadece' oldu.
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