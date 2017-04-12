2.2 milyonluk zararı miting düzenleyen ödemeyecek

Avrasya Tüneli 8 Nisan’da Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın, 9 Nisan’da ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin düzenlediği "evet" mitingleri nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Tünelden günlük 68 bin 500 araç geçiş garantisi bulunuyor.





Sözcü’ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş şunları söyledi:





“İki gün peş peşe kapatılan tünel, devlete 2 milyon 200 bin liraya mal oldu. Devlet bu paradan mahrum edildi. Firmaya günde 68 bin 500 araç geçişi garantisi verildiği için şimdi 137 bin aracın geçiş ücreti, hazineden ödenecek. Milletin vergisini har vurup harman savurmaya ne hakkınız var? Devlet milletle inatlaşıyor ve millete zorla ‘evet’ dedirtmeye çalışıyor.”





Tüneli 24 yıl beş ay boyunca Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) işletecek. Bu sürenin ardından tünel kamuya devredilecek.