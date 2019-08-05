Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte 2,1 milyar dolarlık müdahalenin sebebi /05 Ağustos 2019 10:57

İşte 2,1 milyar dolarlık müdahalenin sebebi

Merkez Bankası dolar hesaplarındaki afaki artışı ifade eden "dolarizasyon" fırtınasına karşı sürpriz bir hamle yaptı. Bankalara getirilen ilave mükellefiyet sebebiyle piyasadan 2,1 milyar dolar çekilecek.

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Merkez Bankası (TCMB) yabancı para munzam karşılık oranlarını tüm vadelerde 100 baz puan (yüzde 1) artırdı. Kararla birlikte piyasadan 2,1 milyar dolar likidite çekilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın internet sitesi üzerinden yayımlanan açıklamada, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD Doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir." denildi.

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Bankalar topladıkları mevduat mukabili belli bir miktar parayı Merkez Bankası'nda tutmak mecburiyetinde. 

TCMB'nin 190 milyar dolara yaklaşan dolarizasyonu (döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payının yüzde 57'ye ulaşması) aşağı çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. 

Munzam karşılık oranı arttıkça bankanın elindeki nakit tutarı azalıyor ve söz konusu işlem sebebiyle TCMB'den herhangi bir para talep edemiyor. 

Kararın döviz kurları üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Türkiye saati ile 11:55'te dolar 5,57 TL'den, euro 6,20 TL'den satılıyor.
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