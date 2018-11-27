Samanyolu Haber /Politika / '1989 rüzgarı Ankara ve İstanbul'u silip süpürecek' /27 Kasım 2018 14:03

'1989 rüzgarı Ankara ve İstanbul'u silip süpürecek'

CHP’li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin CHP’ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

SHABER3.COM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara’da ve İstanbul’da 1989 rüzgârı estiğini belirterek, “1989 rüzgârı AKP’yi İstanbul’dan da Ankara’dan silip süpürecek” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP’ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Özel, şunları dile getirdi:

“Cumhurbaşkanı adayım yok, bakan adayım yok, 3 büyükşehir belediye başkan adayım yok. Bu ülkeyi yönetmeye talip değilim. Ülkeyi Tayyip Erdoğan yönetsin, partinin anahtarlarını ona verdik, ben ona destek olacağım. Ben, o tökezlediğinde koluna gireceğim, zorlandığında elinden tutacağım, lastik patladığında yedek lastik olarak beni takıp yoluna devam edecek. Bu nasıl siyasi parti, nasıl bir siyasi anlayış?”

Özel, şunları kaydetti: “Vatandaş, bütün anketlerde İstanbul ve Ankara’nın değişmesi gerektiğini, artık rant belediyeciliğinin, AKP belediyeciliğinin son bulmasını istediğini gösterdi. Bir panik var. O panik, iki büyük şehirde belediyelerin 31 Mart akşamı değişeceğini gösteriyor. Bunun paniğindeki Erdoğan, CHP’yi nefret söylemiyle, hakaretlerle, iftiralarla sindirmeye çalışıyor. Korkunun ecele faydası yok. Ankara’da ve İstanbul’da 1989 rüzgârı esiyor. Erdoğan ne yaparsa yapsın buna engel olamayacak. 1989 rüzgârı AKP’yi İstanbul’dan da Ankara’dan silip süpürecek.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '1989 rüzgarı Ankara ve İstanbul'u silip süpürecek' Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:23:05