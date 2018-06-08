Samanyolu Haber /Gündem / 1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş.... /08 Haziran 2018 18:19

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

Saray’da 47. kez düzenlenen iftarlı Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan 1954 doğumlu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben 75 öğrencili sınıflarda okuduğum zaman, tek partili dönemdi, yani CHP’nin iktidarda olduğu dönemdi” dedi. Türkiye 1950’den sonra çok partili hayata geçmişti

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

Erdoğan’ın su açıklamasında sonra onunla aynı dönemde Piyalepaşa İlkokulu’nda okuyan sendikacı Mustafa Paçal, durumun öyle olmadığını gösteren bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı:

“Burası Piyalepaşa ilkokulu 3/D sınıfı bizim sınıf burası yıl 1962/3 Erdoğan’la aynı okuldayız. 5’şerli 3 sıra var her sırada 3 öğrenci olsa 45 yapar ki sıraların hepsi dolu değil bizim sınıfta mesela 36 öğrenci vardık.

Paçal: “Aynı okulda Piyalepaşa İlkokulunda ayrı sınıflarda birlikte okuduk. Ben 75 öğrencili sınıf görmedim.”

Erdoğan diğer yandan , seçim çalışmaları kapsamında peş peşe yaptığı mitinglerde çelişkili açıklamalar yapmaya başladı. Dün önce Boğaziçi Köprüsü’nü komünistlerin satmak istediğini ancak dönemin ANAP lideri Turgut Özal’ın buna karşı çıktığını iddia eden Erdoğan akşam da Saray’daki iftar programında tarihi kronolojiye uymayan bir başka hikaye anlattı.

2014 yılında Erdoğan’ın Beyaz TV’de yayımlanan belgeselinde 1980 öncesinde çok yoğun çalıştığını ve eve her gece geç gittiğini büyük kızının bir gece kendisine not yazdığını ”Büyük kızım bir kez serzenişte bulundu. Niye geç geldin serzenişi değildi. O bize hasret biz de onlara hasrettik. O zaman mücadeleler bugünkü gibi değil. Bir gece yatak odasının kapısına büyük kızım not asmış babacığım bir geceni de bize ayır diye.’‘ sözleri ile anlatmıştı.

Ancak Erdoğan’ın büyük kızı Esra Albayrak 1983 doğumlu olduğu ortaya çıkmıştı.
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