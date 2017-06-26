Samanyolu Haber /Gündem / 192 kişiye 4 yıl sonra Gezi davası /26 Haziran 2017 09:32

192 kişiye 4 yıl sonra Gezi davası

Adalet sistemi o kadar hızlı çalışıyor kİ 4 yıl sonra İzmir’de eylemlere katılan 192 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

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Gezi eylemlerinin üzerinden geçen 4 yılın ardından İzmir’de eylemlere katılan 192 kişi hakkında toplam 80 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aralarında eylemleri gözlemci olarak takip eden insan hakları savunucuları ve hukukçuların da bulunduğu 192 kişi “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlaması yöneltiliyor.   İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 24 sayfalık iddianamenin 23 sayfası isim listesinden oluşuyor. Bir sayfalık iddianamede polisin sert müdahalesi belirtilirken, kitlenin ise müdahale karşısında çevreye zarar verdikleri ve hatta polislerin yaralanmasına da sebep oldukları savunuldu.

‘TALİMATLA HAZIRLANDI’
Davaya konu edilen isimlerden biri olan Avukat Erdoğan Akdoğdu, yargı bağımsızlığının olmadığını belirterek, mahkemelerin talimatla çalıştığını kaydetti. Hukukun bir sopa ve cezalandırma aracı olarak kullanıldığını söyleyen Akdoğdu, içi boş soruşturmalarla haftanın 5 günü imzaya giderek adli kontrole tabi tutulan müvekkilleri olduğunu aktardı. Akdoğdu, Gezi eylemlerinin üzerinden 4 yıl geçtikten sonra hazırlanan iddianameyi tamamen kişileri hedef haline getirerek, baskı altına alma girişimi olarak değerlendirdi. 
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