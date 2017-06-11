Samanyolu Haber /Gündem / 19 yaşındaki tutuklu genç kolunu kaybedebilir /11 Haziran 2017 09:02

19 yaşındaki tutuklu genç kolunu kaybedebilir

Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Murat Eltimur, fizik tedavi göremediği için kas kaybı yaşadığı sağ kolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Eltimur’un tedavi talebine cezaevi yönetimi tarafından yanıt verilmiyor.

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İstanbul’da Ocak ayında “gizli tanık” ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanan 19 yaşındaki Murat Eltimur, Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Ağustos 2016 tarihinde geçirdiği motosiklet kazasında yaralanan Eltimur, sağ kolundaki sinirlerin hasar görmesi nedeniyle kolunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ancak buna rağmen cezaevi idaresi tarafından Eltimur’un tedavi talebine herhangi bir yanıt verilmiyor.

‘Acil’ notlu rapora rağmen tedavi edilmiyor

Tutuklanmadan önce haftanın 7 günü fizik tedavi gören Eltimur, cezaevine girdiği günden bu yana tedavi göremedi.

Eltimur’un tedavisine devam edebilmesi için ailesi tarafından tüm sağlık raporları cezaevi idaresine sunulurken, kurum doktoru da yaptığı muayene sonrası bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.

Cezaevi doktoru tarafından hazırlanan rapora “Acil” notu düşülerek, fizik tedavi bölümüne sevki yapılmasına rağmen 5 aydır cezaevi idaresi tarafından tedaviye gönderilmediği belirtildi.

Yaşanan kas kaybı nedeniyle kolunu oynatamaz duruma gelen Eltimur’un kolunu kaybetme riski olduğuna dair verdiği dilekçeye dahi cezaevi idaresi tarafından yanıt verilmediği öğrenildi.

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