19 yaşındaki tutuklu genç kolunu kaybedebilir

İstanbul’da Ocak ayında “gizli tanık” ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanan 19 yaşındaki Murat Eltimur, Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.







Ağustos 2016 tarihinde geçirdiği motosiklet kazasında yaralanan Eltimur, sağ kolundaki sinirlerin hasar görmesi nedeniyle kolunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.





Ancak buna rağmen cezaevi idaresi tarafından Eltimur’un tedavi talebine herhangi bir yanıt verilmiyor.





‘Acil’ notlu rapora rağmen tedavi edilmiyor





Tutuklanmadan önce haftanın 7 günü fizik tedavi gören Eltimur, cezaevine girdiği günden bu yana tedavi göremedi.





Eltimur’un tedavisine devam edebilmesi için ailesi tarafından tüm sağlık raporları cezaevi idaresine sunulurken, kurum doktoru da yaptığı muayene sonrası bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.





Cezaevi doktoru tarafından hazırlanan rapora “Acil” notu düşülerek, fizik tedavi bölümüne sevki yapılmasına rağmen 5 aydır cezaevi idaresi tarafından tedaviye gönderilmediği belirtildi.





Yaşanan kas kaybı nedeniyle kolunu oynatamaz duruma gelen Eltimur’un kolunu kaybetme riski olduğuna dair verdiği dilekçeye dahi cezaevi idaresi tarafından yanıt verilmediği öğrenildi.



