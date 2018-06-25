18'lik vekil adayları Meclis'e giremedi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için dün sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili çıkardı.

Hükümetin, seçilme yaşını 25 yaşından 18'e düşürmesiyle AK Parti, CHP ve MHP milletvekili listesine 18 yaşında üç aday eklemişti. AK Parti Kocaeli milletvekili adayı Elif Nur Bayram 11. sıradan, CHP Antalya Milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül 16. sıradan, MHP Kayseri Milletvekili adayı 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk ise 10. sıradan aday olmuştu.





Resmi olmayan sonuçlara göre, bu üç vekil adayı da Meclis'e girmeye hak kazanamadı.





CHP Antalya'dan 5 milletvekili, AK Parti Kocaeli'den 7 milletvekili, MHP ise Kayseri'den 2 milletvekili çıkarıyor.





Öte yandan 79 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'den parlamentoya girmeye hak kazandı. Böylece Baykal, 27. Dönem'de TBMM'nin en yaşlı vekili oldu.