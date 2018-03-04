Samanyolu Haber /Gündem / 171 gazeteci hâlâ tutuklu /04 Mart 2018 09:26

171 gazeteci hâlâ tutuklu

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), şubat ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, halen 171 gazeteci tutuklu,16 gazeteci gözaltına alındı, 3 gazeteci tutuklandı, 3 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet cezası, 4 gazeteciye 10 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, “Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yargının siyasi iktidarın emrine amade olduğunun kanıtı olduğu” belirtildi. Açıklamada, Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Almanya ile Türkiye arasındaki pazarlık sonucu serbest bırakıldığına dikkat çekilerek değinilen raporda, “Bu karar da gösterdi ki basın çalışanları içerde özgürlüklere karşı tutulan birer rehindir” denildi.
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