171 gazeteci hâlâ tutuklu

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, “Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yargının siyasi iktidarın emrine amade olduğunun kanıtı olduğu” belirtildi. Açıklamada, Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Almanya ile Türkiye arasındaki pazarlık sonucu serbest bırakıldığına dikkat çekilerek değinilen raporda, “Bu karar da gösterdi ki basın çalışanları içerde özgürlüklere karşı tutulan birer rehindir” denildi.