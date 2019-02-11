Samanyolu Haber /Gündem / '17 yıldır Sana yağı kuyruğunu istismar eden AKP domates, biber, patlıcan kuyruğu ile sınanıyor' /11 Şubat 2019 16:14

'17 yıldır Sana yağı kuyruğunu istismar eden AKP domates, biber, patlıcan kuyruğu ile sınanıyor'

Sebze ve meyvenin belediyeler eliyle iki kilo kotasıyla satılması geçmişte yaşanan karne dönemini hatırlattı.

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İstanbul ve Ankara'da çeşitli ilçelerinde bugün itibariyle satışa geçen tanzim noktalarında sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların kuyruğa girdiği görüldü.Piyasanın altında, belediye eliyle sadece nakliye masrafı eklenerek sıfır karla satılan sebze ve meyveler için iki kiloluk kota uygulanıyor. Vatandaş ürünlerin her birinden maksimum iki kilo satın alabiliyor.

KOTA=KARNE DÖNEMİ

Kotanın olması ise karne uygulamasının kopyası olarak değerlendiriliyor.

AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın sık sık 1942’de ekmeğe, 1980 döneminde margarin ve tüpe karne uygulanmasını hatırlatarak oy istediği bilinirken aynı uygulamanın onun döneminde, üstelik 2019 yılında benzerinin yaşanması manidar bulunuyor.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada buna dikkat çekti:
''Allah kulunu iddiası ile sınar. 17 yıldır sana yağı kuyruğunu istismar etmekten bıkmayan AKP domates-biber-patlıcan kuyruğu ile sınanıyorsun. Kendi doğruları üzerinde yükselmek yerine başkalarının yanlışları üzerinde yükselmenin trajedisi.''


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