Samanyolu Haber /Gündem / 17 yıl sonra geri dönüyor!.. /07 Eylül 2017 07:56

17 yıl sonra geri dönüyor!..

Cumhurbaşkanı yardımcısının partili olması için yasa değişikliği yapılacak. Erdoğan, Bahçeli’yi yardımcısı yaparsa Saray’da koalisyon ortaya çıkacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimi kazanabilmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Tansu Çiller gibi isimlere “Cumhurbaşkanı yardımcılığı” görevini önerebileceği konuşulurken; AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu anayasaya değişikliğine uyum yasa tasarısında “Cumhurbaşkanı yardımcılarının da partili olabilmesi” öngörülüyor. 

Bahçeli’nin bu öneriyi kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olsa bile MHP Genel Başkanlığı görevi devam edecek. 

Ancak bu sistemle Erdoğan’ın 16 Nisan referandum sürecinde “anayasa değişikliğiyle bitecek” dediği koalisyon hükümetleri dönemine 17 yıl sonra geri dönülmüş olacak. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tüm hesaplarını, öne çekilmemesi durumunda 3 Kasım 2019 yılında birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini kazanmak üzerine yapıyor. İlk olarak anayasa değişikliğinde MHP ile birlikte hareket eden Erdoğan ve AKP yönetimi, bir süredir alınan kararlar ve yasa değişikliklerinde bu ortaklığı sürdürüyor. Erdoğan’ın, 2019 yılı seçimlerinde de bu ortaklığı devam ettirebileceği, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 51’lik oy oranını garantileyebilmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakan Tansu Çiller’e cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisinde bulunabileceği dile getiriliyor. 16 Nisan’da kabul edilen anayasa değişikliğine göre, milletvekilleri arasından atanacak cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların vekillikleri düşecek. Ancak AKP hükümeti, TBMM’ye geçen yasama yılında sunduğu anayasa değişikliğine uyum için hazırlanan yargı paketine “Cumhurbaşkanı yardımcılarının da partili olması” yönünde düzenleme koydu.

Partili yardımcı

Paketin, Meclis’in 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte komisyon ve genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Paketin yasalaşması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak isimler aynı zamanda siyasi parti genel başkanı da olabilecek. Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a destek vermesi ve olası bir cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisini kabul etmesi durumunda MHP Genel Başkanı olarak da görevini sürdürebilecek. Bu durumda Erdoğan’ın “yeni sistemle bitecek” dediği koalisyon hükümetleri dönemine fiili olarak 17 yıl sonra geri dönülmüş olacak. Kabineye MHP’den ya da MHP’nin istediği bakanların girmesi de gündeme gelecek. 2019 seçimlerinde milletvekili seçilmesi durumunda Bahçeli, cumhurbaşkanı yardımcısı görevini kabul ederse vekilliği düşecek. Anayasa değişikliğine göre cumhurbaşkanı yardımcıları, Yüce Divan’da yargılanacak. Yine anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı’na cumhurbaşkanı yardımcısı vekâlet edebiliyor. Erdoğan’ın AKP-MHP ortaklığı olması durumunda vekâleti de Bahçeli’ye bırakması gündeme gelecek.
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