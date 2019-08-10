17 yıl sonra aydınlandı: Biz teşkilata hizmet ederken birileri üçer beşer maaş almış

Eski Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu, 17 yıl görev yaptıktan sonra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında attığı tweetle birlikte AKP'den istifa etmişti.





AKP'de 17 yıl görev yaptıktan sonra Saadet Partisi'ne geçen ve Beykoz Belediye Başkan adayı olan Muharrem Kaşıtoğlu Twitter'dan "Birileri anormal zengin olmuş, birileri 3’er 5’er maaş almış, birileri hiç işe gitmeden yatan maaşları çekmiş ve biz de yıllarca teşkilatlarda bunlara (bilmeden) hizmet etmişiz. Allah’ım affet! Tüm bunlar ortaya çıktıktan sonra bile görmeyen gözlere feraset lutfet!" paylaşımında bulundu.



