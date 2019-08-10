Samanyolu Haber /Gündem / 17 yıl sonra aydınlandı: Biz teşkilata hizmet ederken birileri üçer beşer maaş almış /10 Ağustos 2019 11:36

17 yıl sonra aydınlandı: Biz teşkilata hizmet ederken birileri üçer beşer maaş almış

Eski AKP'li siyasetçi Muharrem Kaşıtoğlu 'Birileri anormal zengin olmuş, birileri 3’er 5’er maaş almış, birileri hiç işe gitmeden yatan maaşları çekmiş ve biz de yıllarca teşkilatlarda bunlara (bilmeden) hizmet etmişiz.' dedi

SHABER3.COM

Eski Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu, 17 yıl görev yaptıktan sonra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında attığı tweetle birlikte AKP'den istifa etmişti. 

AKP'de 17 yıl görev yaptıktan sonra Saadet Partisi'ne geçen ve Beykoz Belediye Başkan adayı olan Muharrem Kaşıtoğlu Twitter'dan "Birileri anormal zengin olmuş, birileri 3’er 5’er maaş almış, birileri hiç işe gitmeden yatan maaşları çekmiş ve biz de yıllarca teşkilatlarda bunlara (bilmeden) hizmet etmişiz. Allah’ım affet! Tüm bunlar ortaya çıktıktan sonra bile görmeyen gözlere feraset lutfet!" paylaşımında bulundu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 17 yıl sonra aydınlandı: Biz teşkilata hizmet ederken... Sonraki Haber >>

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:05:33