17 radyo ve televizyonun yayın hakları iptal edildi

RTÜK'ten yapılan açıklamada şöyle dendi:







"Aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara daha önceden tahsis edilmiş olan kanal/frekanslardan yayınlara devam edildiğinin tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır' hükmü çerçevesinde işlem yapılacaktır."





Yayın hakları iptal edilen ve yayıncı kütüğünden çıkarılan kuruluşlar şu şekilde:





1-Aktif Fm Radyo Ve Reklam Ajansı a.ş.- Radyo Aktif





2-Betül Radyo Tv Yapım Yayıncılık a.ş. - Işık Fm





3-Çetingazi İletişim Yay. a.ş. - Rd Tek





4-Çorlu Barış Radyo Tv Yay. ve Tan. Hiz. a.ş. - Çorlu Fm





5-Ender Radyoculuk Ve Yayıncılık Reklamcılık A.Ş. - Rd Ender





6-Enerji Radyo Ve Yay. a.ş. - Enerji Fm





7-İntaş Radyo Yay. a.ş. - Radyo Şeker





8-Koz Radyo Yayıncılık a.ş. - Samsun Klas Fm





9-Körfez Radyo Rek.Yayıncılık San. ve Tic. a.ş. - Körfez Fm





10-Kyöd Kocaeli Yayıncılık Özgün Dagıtım a.ş. - Radyo Kocaeli Demokrat





11-Manisa Radyo 45 Rek. Yay ve San tic. a.ş. - Radyo 45





12-Mega Yayıncılık Radyo Tv. Hiz. San. Tic. a.ş. - Mega Fm





13-Nas Fm Rd Tv San. Tic. a.ş. - Radyo Eylül





14-özinal radyo ve yayıncılık tic. a.ş. - Radyo Doğuş





15-Sevgi Televizyon Ve Radyo Yayıncılık a.ş. - Sevgi Tv





16-Srt Soma Radyo Tv Yayıncılık San. tic. a.ş. - Radyo Srt Fm





17-Zile Star Fm Rd Tv Reklam Org. Yayıncılık a.ş. - Zile Radyo Güneş