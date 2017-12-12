17 Aralık'tan bu yana 23 bin polis ihraç edildi





Selami Altınok, şöyle konuştu: "17-25 kumpası sonrası 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş, resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393'ünün rütbe unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır, halen görevlerinden uzaklaştırılmış (açığa alınmış) 12 bin 36 mensubumuzun ise durumları titizlikle incelenmektedir"