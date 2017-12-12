Samanyolu Haber /Gündem / 17 Aralık'tan bu yana 23 bin polis ihraç edildi /12 Aralık 2017 11:56

17 Aralık'tan bu yana 23 bin polis ihraç edildi

Emniyet Genel Müdürü Altınok ihraç edilen polis sayısını açıkladı

SHABER3.COM

17 Aralık soruşturmasının kapatılması için soruşturmanın hemen akabinde Erzincan Valiliği'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen, ardından da Emniyet Genel Müdürü yapılan Selami Altınok rakamları açıkladı.

Altınok, Reza Zarrab'ın itiraf ettiği rüşvet, kara para aklama ve yolsuzluk skandalının hemen ardından adeta dağıtılan Emniyet teşkilatını rakamlarla anlattı. Altınok bu kapsamda 22 bin 987 polisin meslekten ihraç edildiğini söyledi.

Selami Altınok, şöyle konuştu: "17-25 kumpası sonrası 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş, resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393'ünün rütbe unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır, halen görevlerinden uzaklaştırılmış (açığa alınmış) 12 bin 36 mensubumuzun ise durumları titizlikle incelenmektedir" 
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