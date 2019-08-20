Samanyolu Haber /Gündem / 17-25 Aralık soruşturmasını kahramanı Egemen Bağış da 'Büyükelçi' yapılıyor /20 Ağustos 2019 09:12

17-25 Aralık soruşturmasını kahramanı Egemen Bağış da 'Büyükelçi' yapılıyor

17-25 Aralık'ta tapeleri ortaya çıktığı için istifa etmek zorunda kalan Devlet eski Bakanı Egemen Bağış'a bir koltuk bulundu .

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Dışişleri Bakanlığı’nın en önemli koltuğu Büyükelçiler, diplomat kökenli olmayan isimlere emanet ediliyor. Devlet eski Bakanı Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçiliği’ne atanması da kesinleşti. İran’a ABD ambargosunun delinmesi olayı nedeniyle Amerika’da tutuklanan İran kökenli Rıza Zarrab olayı dosyasında adı geçen Bağış için Çekya Cumhuriyeti’nden agreman istendi.

Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen ve yemin törenine türbanla katılıp vatandaşlıktan çıkarılan Merve Kavakçı, Malezya'da Büyükelçi olmuştu. AKP Eskişehir eski milletvekili Murat Mercan ise halen Tokyo'da büyükelçilik yapıyor. AKP Şanlıurfa eski Milletvekili  Abdülkadir Emin Önen Çin Halk Cumhuriyeti'ne Pekin Büyükelçisi olarak atandı. AKP Bursa eski Milletvekili Tülin Erkal Kara 2016'da Makedonya, AKP İzmir eski Milletvekili Zekeriya Akçam ise 2012'de Cakarta Büyükelçisi olmuştu.

AKP eski Sakarya milletvekili, Şaban Dişli, Hollanda Lahey Büyükelçiliğine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basın danışmanı Lütfullah Göktaş ise Vatikan'a Büyükelçi oldu. Aile ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi Ayşe Sayan da halen Kuveyt'e Büyükelçilik görevi yürütüyor.

CHP'li diplomat ve Büyükelçi kökenli Faruk Loğoğlu ile Osman Korutürk, bu atamaları eleştirmiş ve “AKP, devletteki kadrolaşma faaliyetlerini Dışişleri teşkilatına da soktu. Dışişleri de iktidarın arka bahçesi haline getirilmek isteniyor. Orduya asker olmayan birisini tayin etmek gibi bir şey'' demişti.
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