169 kişiyi ‘istihdam fazlası’ diye işten çıkaran TRT bin 700 yeni personel aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT’nin skandal uygulamasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Oktay’ın yanıtlaması isteğiyle bir soru önergesi veren İlgezdi, 169 çalışanını istihdam fazlası olduğu gerekçesiyle başka kurumlara gönderen TRT yönetiminin özel hukuka tabi taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden bin 700 sözleşmeli personeli işe başlattığını ortaya çıkardı.





İlgezdi, TRT’nin konu ile ilgili istihdam fazlası personelin emekliliği hak ettiği halde emekli olmayanlardan seçildiği yönündeki açıklamasını da eleştirdi. “TRT’nin açıklamasında yer alan ’emekliliğe hak kazananlar arasından seçtik’ ifadesi mobbing ve zorlama değil midir” diye sordu.





CHP’li İlgezdi, TRT’nin 50 yıldır kurulu bulunan TRT Haber Dairesi Başkanlığı kapatarak koordinatörlüğe indirilmesinin gerekçesini de sordu.