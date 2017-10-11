Samanyolu Haber /Kültür / 169 bin kitap imha oldu. HEIL! /11 Ekim 2017 13:48

169 bin kitap imha oldu. HEIL!

Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, 169 bin 141 kitabın kütüphanelerden çekilerek imha edildiğini söyledi.

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Meclis'te konuşan Kurtulmuş bakanlığa bağlı bin 142 kütüphaneye yıllar içerisinde devir, hibe, bağış, derleme ve satın alma yoluyla koleksiyona dahil edilmiş bulunan Fethullah Gülen Hocaefendi'nin eserleri başta olmak üzere kanun hükmünde kararnameler kapsamında kapatılan yayınevlerine ait yayınların okuyucu hizmetlerinden çekildiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Kütüphanelerimizde mevcut olan ve okuyucu hizmetinden çekilip tahkikat süreci devam eden yayın sayısı şu an itibarıyla 169 bin 141'dir." dedi.


1930'larda Naziler de topladıkları sakıncalı kitapları meydanlarda yakmıştı.


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