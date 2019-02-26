Samanyolu Haber /Gündem / 166 muvazzaf asker tutuklandı /26 Şubat 2019 01:25

166 muvazzaf asker tutuklandı

Geçtiğimiz haftadan bu yana yurt genelinde TSK'ya yönelik yapılan operasyonlarda yüzlerce asker gözaltına alınırken 166 rütbeli asker tutuklandı

SHABER3.COM

Yurdun çeşitli yerlerinde ankesörlü telefondan aranma gerekçesiyle yapılan operasyonlarda TSK'da çeşitli rütbelerdeki bine yakın asker gözaltına alınmıştı.

Bu askerlerden İstanbul merkezli operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 295 rütbeliden 237'si geçtiğimiz günlerde evlerinden alınmıştı.147'si Kara Kuvvetleri, 27'si Hava Kuvvetleri, 91'i Deniz Kuvvetleri, 22'si Jandarma Genel Komutanlığı, 8'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olan bu kişilerden mahkemeye sevk edilen 188 muvazzaf asker hakkında karar akşam saatlerinde çıktı. 

Askerlerden 166'sı tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 166 muvazzaf asker tutuklandı Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın selamıyla gelip isim isteyen AKP'lilere ev sahibinden cevap: Fişlemek için mi?

Erdoğan'ın selamıyla gelip isim isteyen AKP'lilere ev sahibinden cevap: Fişlemek için mi?

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Bir askerin bayrak ile imtihanı

Bir askerin bayrak ile imtihanı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:11:58