166 muvazzaf asker tutuklandı

Yurdun çeşitli yerlerinde ankesörlü telefondan aranma gerekçesiyle yapılan operasyonlarda TSK'da çeşitli rütbelerdeki bine yakın asker gözaltına alınmıştı.





Bu askerlerden İstanbul merkezli operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 295 rütbeliden 237'si geçtiğimiz günlerde evlerinden alınmıştı.147'si Kara Kuvvetleri, 27'si Hava Kuvvetleri, 91'i Deniz Kuvvetleri, 22'si Jandarma Genel Komutanlığı, 8'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olan bu kişilerden mahkemeye sevk edilen 188 muvazzaf asker hakkında karar akşam saatlerinde çıktı.





Askerlerden 166'sı tutuklandı.