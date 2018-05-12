Samanyolu Haber /Gündem / 16 yıldır seçim kazandıran reklam şirketi de AKP'den vazgeçti /12 Mayıs 2018 00:09

16 yıldır seçim kazandıran reklam şirketi de AKP'den vazgeçti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu ile beraber hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçok'un kurduğu Arter Reklam, AKP ile çalışmayacağını duyurdu.

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16 yıldır AKP'nin seçim kampanyalarında yer alan ve AKP'ye seçim kazandıran şirket olarak tanınan şirket, yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisiyle çalışmayacaklarını belirtti.

Açıklamada “Arter Reklam olarak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri siyasi iletişim çalışmalarında yer almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıkacağınız inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi.


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