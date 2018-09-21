16 yılda 21 bin 800 iş cinayeti

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği büyük işçi katliamının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar sürekli olan şeyler, bu işin fıtratında bu var" demişti.





AKP iktidarında yaşanan işçi cinayetlerine bakışı özetleyen bu sözler, 16 yılda yaşanan 21 bin 800 işçi cinayetine nasıl bakıldığını da özetliyor.





CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından hazırlanan işçi cinayetleri raporunda, son 16 yılda yaşanan işçi cinayetleri listelenirken, günde 4 işçinin yaşamını yitirdiğine vurgu yapıldı.





GÜNDE 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBEDİYOR





"AKP’nin iktidar olduğu yıllar boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 21 bin 208 işçi yaşamını yitirdi" denilen raporda, "ILO verilerine göre, 1 'iş kazası sonucu ölüm' karşılığında yaklaşık 6 'işle ilgili hastalık sonucu ölüm' olmakta. Dolayısıyla, bu veriye meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da eklenmeli. Türkiye, işçi ölümlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada. Günde neredeyse 4 işçi iş cinayetleri ile hayatını kaybediyor" ifadeleri yer aldı.





SON 5 YILDA 722 KADIN, 319 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ





Rapora göre, emekçi kadınların ölüm oranı da her geçen gün artıyor. Yüzde 90’dan fazlasının sendikasız, yüzde 75’i ise kayıt dışı çalıştırılan kadın işçiler güvencesizlik içinde hayatlarını kaybediyorlar. 2013 yılından 2018 yılının ilk 6 ayına kadar 722 kadın işçi hayatını kaybetti.





Çocuk işçiliğin sürekli arttığı Türkiye'de çocuk işçi ölümleri de hızla artıyor. Türkiye'de 2013'ten 2018'in ilk 5 ayına kadar 319 çocuk işçi hayatını kaybetti.





İŞÇİ İNTİHARLARI ARTIYOR





Günde 12 saati geçen uzun çalışma süreleri, ağır ve aşırı çalışma, yoğun çalışma, iş baskısı, geçici işlerde çalışma, iş stresi, düşük ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi gibi çalışma koşulları işçilerin yaşamını ciddi olarak tehdit ediyor. 2013 yılında en az 15 işçi, 2014 yılında en az 25 işçi, 2015 yılında en az 59 işçi, 2016 yılında en az 90 işçi, 2017 yılında ise en az 89 işçi işyeri içinde (işyeri dışında ise işe bağlı olarak) intihar ederek yaşamını yitirdi.





İŞ CİNAYETLERİ EN FAZLA HANGİ SEKTÖRLERDE YAŞANIYOR?





İş cinayetinin en fazla yaşandığı sektörler hızlı büyümenin ve dolayısıyla rekabetin hızla arttığı inşaat, mevsimlik işçilerin güvencesiz biçimde çalıştırıldıkları tarım, denetimlerin yapılmadığı ve ihmallerle binlerce işçinin canına mal olan madencilik gibi sektörler.