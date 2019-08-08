Samanyolu Haber /Gündem / 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'den Kaz Dağları mesajı /08 Ağustos 2019 22:55

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'den Kaz Dağları mesajı

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg Kaz Dağları'ndaki çevre katliamına tepki göstermek için sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

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sİklim değişikliğine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine önayak olan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg Kaz Dağları'ndaki çevre katliamına tepki göstermek için sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Smile for Future (Gelecek için Gülümse) zirvesi için Lozan'da bulunan Thunberg, "Kaz Dağları hepimizin" diye seslendi.

Öte yandan aynı etkinlik için Lozan'da bulunan Türkiyeli iklim aktivistleri Selin Gören ve Atlas Sarrafoğlu da Greta Thunberg ile bir araya geldi. Atlas Sarrafoğlu, Greta ile fotoğrafını paylaşarak, "Geçen sene ağustos ayında tek başınaydı. Şimdi Greta'nın yanında milyonlarca çocuk var. Yani biz varız!" dedi. 
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