16 Nisan'dan sonra bir referandum daha geliyor









Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam talebini bir kez daha dile getirdi ve bu kez referandum çağrısında bulundu. Urfa'da konuşan Erdoğan, "16 Nisan'dan sonra Parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli evet diyor, sayın Yıldırım aynı. Kılıçdaroğlu da eğer yanlış duymadıysam ben de desteklerim dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur? Söyleyin, bir referandumda onun için yaparız. Nasıl? Demokraside bu işin sahibi kim? Millet, millet. Onun için de millete gideriz" dedi.