Samanyolu Haber /Gündem / 16 Nisan'dan sonra bir referandum daha geliyor /11 Nisan 2017 22:03

16 Nisan'dan sonra bir referandum daha geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'dan sonra idam cezasıyla ilgili taslağın Meclis'e geleceğini açıklarken, "Kılıçdaroğlu desteklemezse bir referandum da bunun için yaparız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam talebini bir kez daha dile getirdi ve bu kez referandum çağrısında bulundu. Urfa'da konuşan Erdoğan, "16 Nisan'dan sonra Parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli evet diyor, sayın Yıldırım aynı. Kılıçdaroğlu da eğer yanlış duymadıysam ben de desteklerim dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur? Söyleyin, bir referandumda onun için yaparız. Nasıl? Demokraside bu işin sahibi kim? Millet, millet. Onun için de millete gideriz" dedi.


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