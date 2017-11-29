16 Nisan halk oylaması yok hükmümdedir

Yeniçağ Yazarı Ahmet Takan'a bir açıklama gönderen Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk 16 Nisan Referandumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı





Takan'ın köşesinde yayınladığı açıklama aynen şöyle :





"16 Nisan halk oylaması, ne yazık ki, hukuk ilkelerine ve kurallarına göre hukuk dünyasında doğmamıştır. Nasıl ki, bir valinin verdiği boşanma kararına nüfus memuru ya da kaymakamın düzenlediği tutuklama müzekkeresine kolluk görevlisi, bir emniyet müdürünün yazdığı iddianameye yargıç gülüp geçerse bu halk oylaması da öyle. Yetki yağması ile sakat, dolayısıyla hukuk dünyasında hiç doğmamış, olmamış gibidir ve bu yüzden de yok (keenlemyekûn, inexistence) hükmündedir; hiçbir hukuksal sonuç doğurmamaktadır. Hukukçunun görevi, 'hukukun dediği'ni (juris dictio) dile getirmek; dolayısıyla hukuku teslim almak değil, kimilerine sevimsiz de gelse, hukukun ulaştırdığı sonuca teslim olmaktır.Bu sonucu yazdığım bilimsel görüşte belirttim. Bu görüş, CHP tarafından Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak bastırıldı. Bu kitapçığı CHP'den alıp okuyabilir ve ulaşılan sonucun gerekçelerini görebilirsiniz. Bu durumda söz konusu halk oylamasına dayanılarak yapılan her işlem ve etkinlik, ne yazık ki, geçersizdir; meşru değildir'