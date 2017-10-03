Samanyolu Haber /Gündem / 1500 hakim savcı alınacak /03 Ekim 2017 21:08

1500 hakim savcı alınacak

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 1500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağını açıkladı.

SHABER3.COM

1500 hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2017 dönemi için Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 1500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtildi. 

Yazılı sınavın ÖSYM tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara’da yapılacağı belirtilerek, sınavın cevaplama süresinin 130 dakika olduğu aktarıldı.

Sınav başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı vurgulandı.
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