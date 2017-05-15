Samanyolu Haber /Teknoloji / 150 Ülkede 200 bin bilgisayar etkilendi /15 Mayıs 2017 08:20

150 Ülkede 200 bin bilgisayar etkilendi

Avrupa Birliği'nin uluslararası organize suçlar ve terörizm konusunda işbirliği için kurduğu güvenlik ajansı Europol, Türkiye dahil 150 ülkeyi vuran siber saldırının 200 bini aşkın kişiyi etkilediğini açıkladı. Europol Direktörü, Rob Wainwright dün yaptığı açıklamada bugün için uyarıda bulundu.

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Avrupa Birliği’nin uluslararası organize suçlar ve terörizm konusunda işbirliği için kurduğu güvenlik ajansı Europol, 150 ülkeyi vuran saldırının 200 bini aşkın kişiyi etkilediğini açıkladı.

Europol Direktörü Rob Wainwright, konuya ilişkin açıklamasında, ‘biricik’ olarak nitelendirdiği saldırıda, ilk kez bir fidye yazılımının, solucan fonksiyonuyla birlikte kullanıldığını ve bu nedenle virüsün hızla yayıldığını ifade etti.

Wainwright, “Şimdi artan bir tehditle karşı karşıyayız. Sayı artıyor. İnsanlar işe gidip Pazartesi sabahı bilgisayarlarını açtığında sayının çok fazla artmaya devam etmesinden endişeleniyorum” dedi.

Öte yandan, eşi benzeri görülmemiş ‘fidye’ saldırısını durdurmayı başaran “tesadüfi kahraman”, İngiliz Guardian gazetesine konuştu.

MalwareTech (kötü amaçlı yazılım teknisyeni) rumuzlu 22 yaşındaki araştırmacı, bilgisayar kullanıcılarına sistemlerini güncelleme çağrısı yaparak, “Bu daha bitmedi. Saldırganlar virüsü nasıl durdurduğumuzu anlayacaklar; kodu değiştirip, tekrar saldırıya geçecekler. Windows güncelleştirmelerinizi aktive edip, bilgisayarınızı yeniden başlatın” dedi.

Siber zorbalar kurbanlarını ekte fatura, iş teklifi, güvenlik uyarısı ya da başkaca makul dosyalar içeren spam e-postalarla ağlarına düşürdü.

Dünya genelinde yayılan fidye yazılımının şifreleyici ve kilitleyici olmak üzere iki farklı türü var. Şifreleyici türü, bulaştığı bilgisayardaki her türlü veriyi şifreliyor ve kullanıcının bunları açmasını engelliyor. Kilitleyici tür ise bilgisayarın kilitlenmesine ve sadece dosyaların değil, tüm sistemin erişilemez hale gelmesine neden oluyor.

Cuma günü düzenlenen saldırılarda, ağırlıklı olarak kilitleyici tür yazılımın kullanıldı ve kullanıcılardan anahtarı vermek için sanal para birimi Bitcoin ile 300-666 dolar değerinde bir ödeme talep edildi.
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