‘150 bin göçmen oy için mi vatandaş yapıldı?’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 150 bin Suriyeli ve Afganistanlı göçmenin vatandaş yapılıp yapılmadığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde söz konusu göçmenlerin hazırlanan kimliklerinin oy kullanabilmeleri için dağıtılmak üzere İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bekletilip bekletilmediğine ilişkin sorularının da yanıtlanmasını istedi.





Gürsel Tekin, soru önergesinde dile getirdiği ve İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bekletildiğini belirttiği kimlik kartlarının görüntülerini de paylaştı.













Tekin’in Soylu tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:





“Suriyeli sığınmacılar konusu ülkemizin halen en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen yabancı uyruklu vatandaşların ne kadarının 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde oy kullanıp kullanmayacağı kamuoyu açısından önemli soru işaretleri doğurmaktadır. Ayrıca bugün, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmiş, 150 bin yabancı uyruklu vatandaşa ait yeni kimlik kartının dağıtılmak üzere bekletildiği bilgisi de tarafıma ulaşmıştır.













Bu çerçevede;





1- Sadece Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde 150 bin yabancı uyruklu kişiye yeni kimlik kartı gönderilmişse, Türkiye genelinde son 1 yıl içerisinde toplamda kaç yabancı uyruklu kişiye vatandaşlık verilmiştir?





2- Gaziosmanpaşa’da 150 bin yabancı uyruklu kişiye yeni kimlik belgeleri verildiğine göre, 24 Haziran seçimlerinde bu kişiler oy kullanabilecekler mi?





3- Türk Vatandaşlığı verilmiş olup 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde oy kullanmaya hak kazanan, seçmen listelerinde adı bulunan kaç adet Suriyeli ve Afgan kökenli kişi bulunmaktadır?





4- 2012 yılından bu yana kaç Suriyeli ve Afganlı Türk vatandaşı olmuştur? T.C. Vatandaşlığı verilen Suriyeli ve Afganlıların yıllara göre dağılımı ve vatandaşlığa geçirilme gerekçeleri nelerdir?





5- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne Türkiye vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş sığınmacı sayısı kaçtır?