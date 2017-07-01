Türkiye'nin dış borcu 15 yılın zirvesinde





Türkiye'nin brüt dış borç stoku, mart sonu itibarıyla 412,4 milyar dolar, net dış borç stoku ise 266,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Hazine Müsteşarlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku verilerini açıkladı.





Bu dönemde Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 412,4 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 49,1 olarak hesaplandı.





Türkiye'nin net dış borç stoku da mart sonu itibarıyla 266,7 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 31,7 olarak kaydedildi. İlk çeyrekte dış borç stoğunun milli gelire oranı ise yüzde 31,7 ile 2003 üçüncü çeyrekten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.





Öte yandan, aynı dönemde Hazine garantili dış borç stoku 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Kamu net borç stoku, bu dönemde 232,1 milyar liralık hacme ulaşırken, stokun milli gelire oranı yüzde 8,7 olarak belirlendi.