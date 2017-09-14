Samanyolu Haber /Gündem / 15 yıldır partimize ağır küfürler eden siyasi partiyle... /14 Eylül 2017 18:00

15 yıldır partimize ağır küfürler eden siyasi partiyle...

Bolu’da Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) üye 400 kişi, İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini sundu.

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MHP Bolu teşkilatında 400 istifa

Bolu'da MHP İl Başkanı Adem Evcil'in geçtiğimiz günlerde partiden bazı kişilerin ihraç edileceğini açıklamasının ardından bugün öğle saatlerinde bir araya gelen MHP üyeleri, Bolu Adliyesi'ne gelerek istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu'na verdiler.

Grup adına konuşan eski MHP İl Başkanı Mustafa Özdemir, bir takım yanlışlara tahammüllerinin kalmadığını söyleyerek, “50 yıldır mücadelesini şerefle verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmek ve dilekçelerimizi vermek için bir araya geldik. 50 yıldır Türkiye'nin geleceği ve bekası için çok şeyler beklediğimiz partimizin giderek yanlış yollara girdiği, yanlış adımlar attığı, söz gelimi 15 yıldır partimize ağır küfürler eden bir siyasi partiyle yan yana gelmesi, onlara destek olması, canımızı dahi karşılıksız vereceğimiz parlamenter demokratik cumhuriyetin yok olması pahasına onlara destek olması gibi milliyetçi düşüncenin asla kabullenemeyeceği bir takım yanlışlara artık tahammülümüz kalmamıştır. Onun için dur demek mecburiyetindeydik” dedi.

Özdemir, istifa eden 400 kişinin yeni bir siyasi oluşuma katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

“Bu 400 kişi idealist insanlardır. Türkiye'nin kaderini hiç kimseye terketme niyetinde değiller. Ama en doğrusu hangi grup olursa, hangi kuruluş olursa orada mücadelesine devam etmek üzere tabi ki siyasete devam edecektir. Onu da çok kısa süre içinde Türk kamuoyu anlamış olacaktır.”
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