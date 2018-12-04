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15 yaşındaki genç masa tenisi maçında inanılmazı başardı!
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15 yaşındaki genç masa tenisi maçında inanılmazı başardı!
/
04 Aralık 2018 10:53
15 yaşındaki genç masa tenisi maçında inanılmazı başardı!
15 yaşındaki Christopher Chen masa tenisi maçında inanılmazı başardı!
Böylesi görülmedi
Norveç'te yapılan bir masa tenisi karşılaşmasında yaşananlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. 15 yaşındaki Christopher Chen'in yaptığı inanılmaz savunma, 1 milyonun üzerinde görüntülendi
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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