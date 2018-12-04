Samanyolu Haber /Spor / 15 yaşındaki genç masa tenisi maçında inanılmazı başardı! /04 Aralık 2018 10:53

15 yaşındaki genç masa tenisi maçında inanılmazı başardı!

15 yaşındaki Christopher Chen masa tenisi maçında inanılmazı başardı!

Böylesi görülmedi


Norveç'te yapılan bir masa tenisi karşılaşmasında yaşananlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. 15 yaşındaki Christopher Chen'in yaptığı inanılmaz savunma, 1 milyonun üzerinde görüntülendi
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