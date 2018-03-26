15 ülkeden Ruslara tarihin en büyük sınırdışı etme operasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki 'Skripal vakasıyla' ilgili 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde görevli personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu belirtildi.

Sınırdışı edilecek 60 Rus diplomattan 48'nin 'bilinen istihbarat görevlileri' olduğunu iddia eden Trump yönetiminden yetkililer, 12'sinin ise Rusya'nın New York'taki BM misyonundan olduğunu söyledi. Seattle'daki Rusya Konsolosluğu da kapatılacak.

ABD'Yİ TERK ETMELERİ İÇİN 7 GÜN SÜRE

Ülkeden gönderilmesi kararı alınan Rus diplomatlara ABD'den ayrılmaları için 7 gün süre verildiğini belirten ABD'li yetkililer, 'Rus istihbaratının eylemlerinin giderek saldırganlaştığı' gerekçesinin alınan kararda etkili olduğunu belirtti. Rusya da 60 ABD'li diplomatı sınır dışı etme kararı aldı





AVRUPA'DA 14 ÜLKEDEN SINIRDIŞI KARARI





Varna’daki basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “AB’ye üye 28 ülkeden 14’ü Londra ile dayanışma göstermek için Skripal olayı ile ilgili Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı” dedi. Tusk, gelecek günlerde Rusya’ya karşı başka adımların atılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu ifade etti.





Sınırdışı kararı alan ülkeler ve sayılar şöyle:

Polonya: 4

Litvanya: 3

Letonya: 1

Hollanda: 2

Ukrayna: 13

Fransa: 4

Danimarka: 2

Çekya: 3

Estonya: 1

Almanya: 4

İtalya: 2

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Salisbury’deki kimyasal saldırıya ilişkin İngiltere ve transatlantik müttefiklerimizle dayanışma doğrultusunda 13 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldık. Ayrıca bilindiği gibi Rusya ile diplomatik ilişkilerimiz askıya alınmış halde" ifadeleri kullanıldı.





Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Chaputowicz de "Polonya, 4 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesine karar vermiştir. Bu adımı İngiltere ile olan dayanışmamızı göstermek adına aldık" dedi.





Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da 4 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı alındığı ifade edildi. Mesajda Rusya’nın olaya dair soruşturmayı desteklemek adına bir çaba göstermediği ve kararın 'hafif' olduğu ifade edildi.



