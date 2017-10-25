Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz'un arkasında Gülen cemaatinin olduğu yönünde elimizde delil yok' /25 Ekim 2017 09:57

'15 Temmuz'un arkasında Gülen cemaatinin olduğu yönünde elimizde delil yok'

Türkiye ile İsrail arasındaki 6 yıllık Davos krizinin sona ermesinin ardından geçen yıl (2016) Ankara Büyükelçisi olarak atanan Eitan Na’eh, “15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen cemaatinin olduğu” yolundaki iddialara, “Elimizde böyle bir kanıt yok” diyerek yanıt verdi.

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Ankara’ya atanmadan önce İsrail’in Londra Büyükelçisi Yardımcısı görevinde bulunan Na’eh, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’un “Cemaat, darbe girişiminin arkasında” sözlerini ise “İsrail Devleti olarak teyit edemeyeceklerini” ifade etti.

“Öncellikle şunu söylemeliyim, bu hain bir darbe girişimidir” diyen Büyükelçi Na’eh, şunları söyledi:

“Bizim o dönem burada büyükelçimiz olmadığı için süreci net takip edemedik. Bu darbenin faillerin kim olduğu noktasında bilgi kanallarımız olmadığı için net bir şey söyleyemem. Biz de süreci herkes gibi basından takip ediyoruz. Mahkemelerdeki sonuçları bekleyip hep birlikte göreceğiz faillerin kim olduğu konusunu… İngiliz Büyükelçisi Sn. Moore’nin söylediklerini takdirle karşılıyorum. Elimde bir kanıt olmadığı için kesin bir yorum yapamam.”

Ocak Medya’dan Hasan Mesut Önder’in sorularını yanıtlayan Na’eh, Türkiye’nin, yaptırım tehditleriyle başından beri karşı çıktığı ve İran’la birlilkte ortak tavır sergilediği Kuzey Irak’taki ‘bağımsızlık’ referandumuna desteklerine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu. “İsrail’in referanduma yönelik açık desteği söz konusu değil” görüşünü savunan Na’eh, “Biz, Kürtlerin meşru taleplerini desteklediğimizi vurguladık” ifadesini kullandı. “Referandum sonrasında ikinci İsrail kurulacak” yorumlarını eleştiren Na’eh, “Neden ikinci İsrail sözü olumsuz algılanıyor ve bu hakaret anlamında kullanılıyor? Bizim bu bölgede tek bir amacımız var; refah ve güvenlik içinde yaşamak… Diğer Orta Doğu ülkelerinin böyle amaçları olsa, zaten sorun kalmayacak, ama mutlu bir zümre, mutsuz halklara hükmediyor” diye konuştu.
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