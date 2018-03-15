15 Temmuz'u 'kurcalayan' avukat Kemal Uçar tutuklandı

Uçar’ın tutuklanma gerekçesi için ise 15 Temmuz sonrası mağdurlara avukatlık yapması, sosyal medya hesabından özellikle ByLock, ankesörlü telefon aramaları ve itirafçı beyanlarının davalar için delil olmayacağına yönelik mesleki açıklamalarda bulunması gösterildi.

Gözaltında iken hukuksuz birşekilde avukatlık yapması yasaklanan Uçar’ın tutuklanmasından sonra birlikte program yaptığı KRT TV Sunucusu Çağlar Cilara, “Arkadaşım, can dostum, Av. Kemal Uçar biraz önce hukuk tarihine kapkara bir leke olarak geçecek olan kararla ve aklımızla alay edilen gerekçelerle tutuklandı. Ne diyeyim, ne yazayım bilemiyorum. Kararı okuyunca inanın bu ülke adına utandım kararı kendim vermiş gibi utandım…” dedi.

“Gerekçeye bakınca sadece Kemal değil, bütün avukatları tutuklu zannediyorum”



Tutuklamadan sonra açıklama yapan Merkez Parti Genel Başkanı Abdürrahim Karslı ise “Av. Kemal Uçar tutuklandı. Duruşmasına ben de katıldım. Tutuklama gerekçelerine bakınca Kemali değil, bütün avukatları, hukuku ve hepimizi tutuklu zannediyorum…”

Uçar için İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla müdafilik yapma yasağı getirilmişti.

'TAKSİM'DEKİ 58 KOVANDAN 52'Sİ ASKERE AİT DEĞİLDİ'





Kemal Uçar o gece Taksim'de yaşananlarla ilgili çok dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşımıştı. Uçar Taksim'de olay yerinde yapılan arama sonrası bulunan 58 mermi kovanından 52'sinin askerlerin silahlarından çıkmadığını söylemişti.





'ŞALVARLI BİRİ GELDİ ÖLDÜRÜP GİTTİ'





Kemal Uçar önemli bilgiler deşifre etmişti: “Boğaziçi Köprü dosyasında bir gazi mağdur avukat arkadaşlarla çay içerken şunu söyledi. Mağdur kendisi. Gazi aynı zamanda. Bu toprağın üstü olduğu kadar altı da var, dedi. Askerler itiraf etsin, hangisi ateş ettiyse, bak ben ne söyleyeceğim o zaman mahkemede, diye devam etti. “O gece bir arkadaşım vurulmuş, tampon yapıyorum. Bağırıyorum ‘ambulans’ diye, herkes şok. Sırtında Türk bayrağı olan uzun sakallı şalvarlı biri yanıma geldi, diz çöktü. Cebinden tabancasını çıkardı ve yaralı arkadaşımıza sıkarak öldürdü. Sonra kaçtı kalabalığın arasına karıştı.’ Bu kişinin bunları mahkemede de söyleyeceğini düşünüyorum.”





‘BİR SAVCI BÜYÜĞÜM, BYLOCK VAR DERLER ALIRLAR’ DEMİŞTİ





Uçar çıktığı televizyon programlarında 15 Temmuz sonrası hukuksuzlukları sık sık gündeme getiriyordu. Özellikle bylock konusundaki açıklamaları dikkat çekiyordu. Bu yüzden hedefte olabileceğini belirten avukat Uçar, bir televizyon programında, “Bir savcı büyüğüm dedi ki asker sorgularına çok giriyorsun. İsmin fişlenir, Bylock var derler, bir yıl seni içeride yatırırlar, bir yıl yatınca da aklın başına gelir, şaşırma” demişti.” ifadelerini kullanmıştı.