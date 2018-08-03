15 Temmuz'u böyle kurgulamışlar

Gazeteci Cevheri Güven'in Tr724'deki haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verilen resmi ifade tutanaklarında, AKP’li yöneticilerin aldıkları talimat gereği askeri haraketlilik başlamadan önce parti teşkilatlarına gittikleri ve hazırlıkları tamamladıkları belirtiliyor.





DEVLETİN VERDİĞİ BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE





Anadolu Ajansı’nın devletin resmi rakamlarına göre hazırladığı Dakika Dakika 15 Temmuz kitabında darbe girişiminin başlangıç saati olarak 22:00 gösteriliyor. Ancak AKP’lilerin verdiği ifadelerde darbe girişimi başlamadan önce AKP’lilerin hazırlıklarının başladığı görülüyor.





AKP Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, aldıkları talimat gereği 15 Temmuz gecesi harekete geçtiklerini, saat 21:30’da parti binasına gelip, partili yöneticilerle buluşup, sonra üyelerine mesaj çektiklerini anlatıyor. Karaca’nın verdiği bu ifadeyi, Genelkurmay’daki olaylar kapsamında ifade veren başka kişiler de doğruluyor.





AKP İlçe Başkanı Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede 15 Temmuz günü yaptıklarını şöyle anlatıyor: “Ben Akparti Altındağ İlçe Başkanıyım. 15 Temmuz 2016 ünü saat 21:30’da evden çıkıp ilçe binasında geçtim. Talimat gereği diğer yönetim kurulu üyeleri partiye geldi. Bizim üyelerimize mesaj çektik. Onlar da 22:00 civarında parti binamıza geldiler. Toplanan kalabalıkla beraber Ulus’a hareket ettik. Ulusta kalabalık daha da artınca Genelkurmay Başkanlığı’na yürüdük…”





“CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALDIĞIMIZ TALİMAT GEREĞİ”





Abdullah Sezgin isimli AKP Altındağ İlçe Teşkiltı üyesi ise partiden kendilerine Cumhurbaşkanı’na atfen gönderilen “toplanma” talimatını doğruluyor. Böylece darbe girişimi başlamadan önce AKP’li üyelerin de bilgilendirdildiği resmi ifade tutanaklarına ikinci teyid olarak geçiyor.





Sezgin savcılık ifadesinde şunları söylüyor: “Ben güvenlik görevliyisiyim. 15 Temmuz 2016 tarihinde ikametim olan…. adresinden Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla saat 22:30 sıralarında evden çıktım. Oradan Altındağ AK Parti ilçe binasına geçtik. Benimle birlikte kalabalık bir grup daha vardı. Buluştuktan sonra saat 23:00 sularında Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne geçtik..”





ÜÇÜNCÜ İSİM DE DOĞRULUYOR





Genelkurmay’daki olaylarla ilgili ifade veren üçüncü kişi de Ankara Ulus’taki toplanmayla ilgili bilgileri yukarıdaki ifadeleri doğrulayacak biçimde veriyor.





Kazım Çakır’ın verdiği ifade şöyle: “Ben Sendikacıyım. 15 Temmuz 2016 günü saat 21:30 sularında ikametim olan …. adresinden çıktım. Yolda giderken arkadaşlarım olan Abdullah Sezgin, Ahmet Arık, diğer soy ismini bilmediğim Halil ve Durmuş ile birlikte Ulusta bulunan opera binasına gittik, ardından aracı bıraktıktan sonra halkla biraber Ulus heykelin önüne, ardından Genelkurmay Başkanlığı’na yürüdük….”





İFADELER KUM KAMYONLARINI AYDINLATIYOR





Ankara Akıncılar davasında yüzlerce kum kamyonunun organize biçimde kasaları dolu şekilde askeri birliklerin etrafına bırakılması olayı sorgulanmış ve 15 Temmuz’un bir kumpas olduğu askerlerin figüran olarak kullanıldığı iddia edilmişti.





Yukarıdaki AKP Altındağ İlçe Başkanı ve onu doğrulayan iki ifadeyle birlikte o gece Genelkurmay’a giden pek çok AKP’linin 15 Temmuz’u emir alan askerlerden bile önce bildiklerine ilişkin ifadeleri, Akıncılar Üssü davasına sunuldu. Ancak mahkemelerin bu ifadeleri delil olarak kabul etmedikleri ve dosyaya girmesini engelledikleri belirtiliyor.





TR724