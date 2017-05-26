Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'da ilk beraat /26 Mayıs 2017 17:56

15 Temmuz'da ilk beraat

9 aydır tutuklu bulunan Adıyaman İl Jandarma Asayiş Müdürü Yarbay Gurbet Keskin yargılandığı mahkeme tarafından hakkında beraat kararı verildi.

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15 Temmuz sonrası 17 Temmuz’da tutuklanarak cezaevine konulan ve 9 aydır tutuklu bulunan Adıyaman İl Jandarma Asayiş Müdürü Yarbay Gurbet Keskin yargılandığı mahkeme tarafından hakkında beraat kararı verildi. Karar darbe davasında ilk beraat kararı olarak dikkat çekti.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre; tutuklandıktan sonra karısı ve iki çocuğu lojmandan çıkarılan Yarbay Keskin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar çıktı. Savcılık mütalaasında cezalandırılmasını talep etmesine rağmen mahkeme heyeti gerekçesini sonra açıklamak kaydıyla beraat kararı verdi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Keskin’in avukatı Erol Aras “İlk beraatin gururunu yaşıyoruz, adalet yerini bulmuştur. 5 celse süren yargılamanın sonunda müvekkilimin masumiyeti ortaya çıkmıştır. Gelen hiçbir belgede örgütle ilişkisi olmadığı, darbeye ilişkin en küçük çalışması olmadığı için müvekkilime beraat kararı verilmiştir” dedi.
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