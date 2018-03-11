'15 Temmuz'da dört ayrı yerde hazır uçak bekletti'

Aydınlatılmayı bekleyen alanlardan biri de, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece bulunduğu Marmaris’te yaşananlara ilişkin. Cumhurbaşkanı’nı almaya gönderilen timin Erdoğan otelden ayrıldıktan sonra bölgeye ulaştırılması ve tim komutanı askerin duruşmada tuzağa düşürüldüklerini söylemesi daha önce medyaya yansımıştı.





Gazeteci Ece Sevim Öztürk ise, TBMM Darbe Araştıma Komisyonu raporu başta olmak üzere diğer resmi veriler üzerinden, Erdoğan’ın bölgedeki hareketlerinde yaşanan tutarsızlıkları ortaya koydu.”15 Temmuz davalarında çoğunlukla erler, harbiyeliler, kursiyerler filan yargılanıyor. Planlayıcılarının kim olduğu hala belli değil. Gerçek failleri ortaya çıksın diye uzun süredir araştırma yapıyorum.” diyen Ece Sevim Öztürk, ‘Cumhurbaşkanı’nın haberi olmasa bile birilerinin var’ tespitinde bulundu. Gazeteci Öztürk, notuyla Twitter hesabından paylaştığı bilgiler şöyle:





1) Erdoğan’ın 15 Temmuz’da, Marmaris’i terk etme saati: TBMM Komisyon Raporuna göre: 00.11, CHP’nin şerhine göre: 00.30, Vali’ye göre: 01.20, Kamera kayıtlarına göre: 00.45 (Kamera kayıtlarının bilirkişi raporunda ‘CB bu helikopterde olduğu değerlendirmesi yapılamaz’ deniliyor.)







2) 01.30 : Cumhurbaşkanı’nın içinde olduğu iddia edilen helikopter Dalaman’a iniyor. -Dalaman Havalimanı kule telsiz ve telefon kayıtlarında Cumhurbaşkanı’nın helikopteri ile yapılan bir görüşme yok.





3) TBMM Komisyonu raporuna göre; uçak Dalaman’da iken havalimanı emniyetinden sorumlu Emniyet Müdürü O. Karadeniz, Cumhurbaşkanı’nın korumalarına “Kulede asker var. Kuleyi askerden arındırayım mı?” diye soruyor. Cumhurbaşkanı’nın suikastten kıl payı kurtulmasına rağmen askeri “tehdit” olarak görmüyorlar.





4) TBMM Komisyonu tutanaklarında AA muhabiri Sabri Kesen’in ifadesinden, Cumhurbaşkanı’nın yerel muhabirlere açıklama yaptığı ancak yayımlanmadığını biliyoruz. Ancak Otelden ayrılışı, helikoptere binişi, Dalaman’da uçağa binişine dair hiç görüntü yok. -Havalimanı görüntülerine yayın yasağı var.





5) Marmaris dava dosyasında “Sn. Cumhurbaşkanı’nın Dalaman’daki görüntüleri”ne ilişkin asker savunmaları, ifadelerde o uçak görüntülerinin kesinlikle Cumhurbaşkanı’nın veya ailesine ait olmadığının altını çiziyor. Kendilerine ısrarla görüntünün verilmemesini eleştiriyorlar duruşmalarda.





6) Asker savunmalarında, Dalaman’dan havalanan görüntülerdeki uçağın Gulf tarzı ATA uçağı olduğu halde, Atatürk Havalimanına inen uçağın Boing tarzı ATA uçağı olduğu belirtiliyor. Hatta 15 Temmuz klibinde Boeing'den inişinin birkaç saniyelik görüntüsü vardı.





7) Dava d. (8. Klasör) ve kule kayıtlarında Sn. Cumhurbaşkanı’nın Dalaman’dan kalktığı iddia edilen uçağının uçuş kodunun TK845 olduğunu anlıyoruz. Flight Radar uçuş programına göre 01.20’de iniş yaptığını görüyoruz. Hatta @veliagbaba “Resmi açıklamadan 2 saat önce indi, havada bekledi” demişti.





8) Hatta Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, basın demecinde saat 23.00’da Cumhurbaşkanı’nı aradığını ancak Cumhurbaşkanı havada olduğu için görüşemediğini söylemişti.





9) -Sn. Cumhurbaşkanı tatile giderken uçağının arıza yaptığı iddiasıyla Aydın – Çıldır havalimanına indirilmesi, -Oradan kendi helikopteri değil de otel sahibi Serkan Yazıcı’nın helikopteri ile otele geçmesi, -Yakın dönem içerisinde ilk defa yaverini yanına almaması,





10) -Sn. Cumhurbaşkanı tatillerde de Cuma namazına gider ancak bu kez halkın arasına hiç karışmaması, -15 Temmuz’da Denizli, İzmir, Aydın ve Dalaman’da dört ayrı uçağın hazır bekletilmesi (hazırlanma süresini de düşünürsek) Cumhurbaşkanı’nın kendi haberi olmasa bile birilerinin olduğunu gösteriyor.