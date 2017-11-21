Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz ve Hizmet hareketi /21 Kasım 2017 17:27

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

MC TV'de yayınlanan 15 Temmuz ve Hizmet Hareketi röportajlarının üçüncüsü yayınlandı.

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

MC TV'de yayınlanan 15 Temmuz ve Hizmet Hareketi röportajlarının üçüncüsü yayınlandı. Yazar Mehmet Ali Şengül 15 Temmuz kontrollü darbesi ile Hizmet hareketinin ilişkilendirilemeyeceğini anlattı

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15 Temmuz ve Hizmet hareketi

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

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