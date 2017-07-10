15 Temmuz sonrası kim, ne dedi?





MCTV EU, Hotbird uydusundan ya da internet sitesinden seyredilebiliyor





Frekanslar:

Hotbird 13 ° E Alış Frekansı: 11.054 MHz Polarizasyon: Horizontal (H) Symbol rate: 27500 FEC Rate: 5/6

MC EU TV'de her gün ekrana verilen bilgilendirme videolarında en iyi ihtimalle darbeden çok uzun süre önce haberdar olduğu ya da darbeyi kurguladığı görülen Erdoğan'ın 'Allah'un lütfu' olarak nitelediği girişimle ilgili açık kaynaklara dayanan bilgi teaser'leri yer alıyor.