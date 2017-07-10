15 Temmuz sonrası kim, ne dedi?

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar
MC EU TV'de her gün ekrana verilen bilgilendirme videolarında en iyi ihtimalle darbeden çok uzun süre önce haberdar olduğu ya da darbeyi kurguladığı görülen Erdoğan'ın 'Allah'un lütfu' olarak nitelediği girişimle ilgili açık kaynaklara dayanan bilgi teaser'leri yer alıyor.
MCTV EU, Hotbird uydusundan ya da internet sitesinden seyredilebiliyor
Frekanslar:
Hotbird 13 ° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon: Horizontal (H)
Symbol rate: 27500
FEC Rate: 5/6