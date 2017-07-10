Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz sonrası kim, ne dedi? /10 Temmuz 2017 18:35

15 Temmuz sonrası kim, ne dedi?

15 Temmuz'un yıldönümünde MC EU TV darbe sonrası yaşananlara ve söylenenleri derleyerek kim, ne dedi bilgi teaser'leri hazırladı.

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

MC EU TV'de her gün ekrana verilen bilgilendirme videolarında en iyi ihtimalle darbeden çok uzun süre önce haberdar olduğu ya da darbeyi kurguladığı görülen Erdoğan'ın 'Allah'un lütfu' olarak nitelediği girişimle ilgili açık kaynaklara dayanan bilgi teaser'leri yer alıyor.

MCTV EU, Hotbird uydusundan ya da internet sitesinden seyredilebiliyor

Frekanslar:
Hotbird 13 ° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon: Horizontal (H)
Symbol rate: 27500
FEC Rate: 5/6
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