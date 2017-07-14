15 Temmuz sonrası iltica başvuruları arttı

Funke Medya Grubu'nun Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) dayandırarak verdiği haberde, 2017 yılının ilk altı ayında 3 binden fazla Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Haberde iltica başvurusunda bulunanların muhalifler ve Kürtler olduğu bilgisi verildi.

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne göre darbe girişiminden bu yana 209 diplomat ve 205 devlet memuru Almanya'ya iltica talebinde bulundu.





BAMF, son dönemlerde iseTürkiye'den yapılan başvuruların normale döndüğünü aktardı. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi Haziran ayında Türkiye'den 488 iltica başvurusunun yapıldığını ve bu rakamla başvuru sayılarının 2016 yılı Haziran ayındaki seviyeye indiğini belirtti.





Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 5 bin 742 iltica başvurusunda bulunuldu. Bu başvuruların 4 bin 400'ü Türk vatandaşı Kürtler tarafından yapıldı