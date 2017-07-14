Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz sonrası iltica başvuruları arttı /14 Temmuz 2017 10:56

15 Temmuz sonrası iltica başvuruları arttı

Türkiye'den Almanya'ya bu yılın ilk altı ayında 3 binden fazla iltica başvurusu yapıldı. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin verilerine göre, çok sayıda diplomat ve devlet memuru iltica etmek için başvurdu.

15 Temmuz sonrası iltica başvuruları arttı

15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısında yılın ilk altı ayında artış olduğu bildirildi.

Funke Medya Grubu'nun Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) dayandırarak verdiği haberde, 2017 yılının ilk altı ayında 3 binden fazla Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Haberde iltica başvurusunda bulunanların muhalifler ve Kürtler olduğu bilgisi verildi.
Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne göre darbe girişiminden bu yana 209 diplomat ve 205 devlet memuru Almanya'ya iltica talebinde bulundu.

BAMF, son dönemlerde iseTürkiye'den yapılan başvuruların normale döndüğünü aktardı. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi Haziran ayında Türkiye'den 488 iltica başvurusunun yapıldığını ve bu rakamla başvuru sayılarının 2016 yılı Haziran ayındaki seviyeye indiğini belirtti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 5 bin 742 iltica başvurusunda bulunuldu. Bu başvuruların 4 bin 400'ü Türk vatandaşı Kürtler tarafından yapıldı
<< Önceki Haber 15 Temmuz sonrası iltica başvuruları arttı Sonraki Haber >>

'Ananı da al git' diyaloğu

'Ananı da al git' diyaloğu

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Abdullah Gül: Gülen hepimizin hocasıdır, herkesin saygı duyduğu bir ilim adamıdır

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

'Yaptıklarınız suç, bir an evvel hukuka dönün'

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

BND Başkanı Bruno Kahl: Delil sunamadılar

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Hocaefendi'den iftiralara sert cevap...

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

Adalet Mitingi'ne katılanlar yürüyüşten ne bekliyor?

CNN bu kez Trump'ı övdü

CNN bu kez Trump'ı övdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:29:22