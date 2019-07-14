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15 Temmuz şehidinin oğlundan isyan
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14 Temmuz 2019 15:42
15 Temmuz şehidinin oğlundan isyan
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz, sosyal medya hesabından AKP’ye isyan etti.Cambaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Alpaslan Cambaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AKP teşkilatından arandığını belirterek, telefondaki kişiyle arasında geçen diyaloğa yer verdi.
İşte Alpaslan Cambaz’ın o paylaşımı:
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