15 Temmuz şehidinin oğlu'ndan AKP'ye ağır eleştiri

ByLock mağduriyetleriyle ilgili sosyal medyada mesaj paylaştığını ve bu konuda kendisine mağdurlardan geri dönüşler olduğunu belirten Alpaslan Cambaz “Öncesinde mağdurları ben de fark edememiştim. Olanları duyurmakta geç bile kaldığımı düşünüyorum bu yüzden. Üzerime düşeni yaptım sadece. Lakin sesi çıkmayan garibanları bastırmaya, yok saymaya, anlayıp dinlemeden suçlamaya o kadar alıştırıldık ki toplum olarak, ‘Biri bizi anladı’ diye bana gözyaşlarıyla yazıyorlar bu sebepten” dedi.





15 Temmuz şehidinin oğlu olan Alpaslan Cambaz, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda “AKP'nin iktidarını sürdürmesini borçlu olduğu insanlar çoğu da... Gerçek Müslümanlar... Sahte Reisçi medyacı mafya tarafından iktidarın altı oyuluyor dediğimizde boş konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı.





İşte Alpaslan Cambaz'ın o paylaşımından başlıklar;





"Sistem öyle mahvedilmiş ki..."





“Partilerinin adını ‘Adalet’le başlatanlar işlerini yıllardır hukuksuzlukla halletmeyi seçmeselerdi böyle olmayacaktı hukuk sistemimiz. Sistem öyle mahvedilmiş ki artık tüm gücünü hukuka verecek iki hükümet daha gelse üstüne zor çözer durumları."









"Sorsan hepsi ‘yerli ve milli’, hepsi ‘ak pak’ hepsi ‘reisçi’, ‘büyük resimci"





“Defalarca kamuoyunu yanılttığı halde, masum insanlara iğrenç iftiralar attığı halde kendisine hiçbir yaptırım uygulanmayan ve üzerine halen daha itibar görüp TV'lerde, cumhurbaşkanının uçağında poz verip duran, bizim kan verip can verdiğimiz davamızı sulandırmaktan karnı doyan, doymak bilmeyen medyacı mafya. Asıl suçlular sırf takipçi satın almak için bile milyon liralar harcayanlar. Daha fazla para ve daha fazla kadın için yapmayacağı soysuzluk bulunmayanlar. Sorsan hepsi ‘yerli ve milli’, hepsi ‘ak pak’ hepsi ‘reisçi’, ‘büyük resimci’."





"Bu ihaneti biz affetsek Allah affetmeyecek"





"Masum insanların hakkına girdiler. Yetim hakkı yediler. Şehit ailelerinin hakkını yediler. Üzerine de tövbe nedir bilmediler. Bu ihaneti biz affetsek Allah affetmeyecek. O'nun gayretine dokunuyor. Derdi yoksulluk olan derdine sıkı sıkıya sarılsın. Küçük şeylerle mutlu olmaya, maneviyatı kaybetmemeye devam. Korkmayın. Size korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. Yaklaşan kıyamet onlar için, iliklerine kadar dünyalık olanlar için geliyor. Bizler şehit oluruz, onlar yok olurlar. Allah büyüktür. O'ndan başka ilah yoktur. Baki olan O'dur.”