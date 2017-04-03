Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz kontrollü darbeydi, elimizde dosya var' /03 Nisan 2017 12:31

'15 Temmuz kontrollü darbeydi, elimizde dosya var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin "kontrollü bir darbe olduğunu" söyledi ve "Elimizde bununla ilgili dosya var" dedi.

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İstanbul'da televizyonların temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ayrıca ''iktidarda 120-180 arası ByLock kullanan kişi var" dedi
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